DJ MÄRKTE USA/Aktien drehen ins Minus - Inflationsthema flackert wieder auf

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlicher abwärts geht es am Freitagmittag (Ortszeit) mit den Kursen am US-Aktienmarkt, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für Januar insgesamt robust ausgefallen ist und damit Zinssenkungshoffnungen dämpft. Unter anderem sank die Arbeitslosenquote wider Erwarten leicht. Insbesondere stiegen aber die Stundenlöhne deutlicher als erwartet, womit das Thema Inflation wieder präsenter wird. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen denn auch weiter an. Während des Handelsverlaufs wurde dann der Index der Uni Michigan für das Verbrauchervertrauen veröffentlich. Er fiel klar unter der Prognose aus, womit zum Zinsdämpfer auch noch ein Dämpfer für die Konjunkturaussichten kommt.

Dazu kommen die ohnehin schon schwelenden Sorgen über die Folgen für die Wirtschaft durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zum Stimmungswechsel im Handelsverlauf trug laut Teilnehmern auch ein Reuters-Beicht bei, wonach Trump bereits am Berichtstag eine neue Runde von Zöllen ankündigen wolle.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,5 Prozent auf 44.502 Punkte, der S&P-500 gibt um 0,6 Prozent nach, die als zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 1,1 Prozent zurück.

Der Dollar zieht mit den höheren Marktzinsen etwas an, der Euro fällt auf 1,0328 Dollar. Gold- und Ölpreise bewegen sich kaum vom Fleck, obwohl die USA Sanktionen gegen ein internationales Netzwerk verhängt haben, das den Transport von iranischem Rohöl nach China erleichtert, um den Druck auf Iran zu erhöhen.

Amazon für Ausblick abgestraft - Insolvenzspekulation erschüttert Nikola

Amazon knicken um über 4 Prozent ein. Der Online- und Cloud-Computing-Riese hat im vierten Quartal zwar besser abgeschnitten als erwartet, enttäuschte aber mit dem Ausblick für das laufende erste Quartal. Zudem kündigte Amazon Rekordinvestitionen für den Ausbau von KI-Infrastruktur an - insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar im laufenden Jahr, nach 78 Milliarden im Vorjahr.

Expedia schießen um 17,4 Prozent nach oben. Das Online-Reisebüro hat im vierten Quartal dank höherer Buchungen in allen Segmenten Gewinn und Umsatz stärker gesteigert als erwartet.

Ein Kursdebakel erlebt die Aktie des Elektro-LKW-Bauers Nikola. Der Kurs stürzt um 36 Prozent ab. Einem Bericht zufolge steht das Unternehmen, das auch auf Wasserstoff-Technologie setzt, vor einem Konkursantrag. Laut dem Wall Street Journal arbeitet Nikola mit Beratern zusammen, um Optionen zur Umstrukturierung seiner Schulden zu prüfen. Das Unternehmen war zeitweise an der Börse mehr wert war als Ford. Ein Vertreter von Nikola sagte, das Unternehmen prüfe seine finanzielle Position und seinen Liquiditätsbedarf.

Take-Two Interactive Software machen einen Satz um 14,3 Prozent, Der Videospiele-Hersteller konnte seinen Quartalsverlust verringern und ist optimistisch für die Geschäftsentwicklung, zumal das wichtige Spiel "Grand Theft Auto VI" im Herbst erscheinen soll. Pinterest verteuern sich sogar um 17,1 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen meldete einen monatlichen Höchststand seiner Nutzer.

Elf Beauty sacken um 21 Prozent ab. Der Hersteller preisgünstiger Kosmetik hat seine Jahresumsatzprognose gesenkt. Der Kreditanbieter Affirm hat mit seinem Quartalseinnahmen die Erwartungen klar übertroffen, der Kurs springt um 22,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.501,56 -0,5% -246,07 +4,6% S&P-500 6.044,42 -0,6% -39,15 +2,8% Nasdaq-Comp. 19.575,02 -1,1% -216,97 +1,4% Nasdaq-100 21.573,78 -0,9% -200,29 +2,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 +5,9 4,21 3,1 5 Jahre 4,33 +5,6 4,27 -4,9 7 Jahre 4,41 +5,3 4,35 -7,2 10 Jahre 4,48 +4,3 4,44 -8,6 30 Jahre 4,68 +4,8 4,64 -9,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0343 -0,4% 1,0377 1,0374 -0,1% EUR/JPY 156,60 -0,4% 157,58 157,51 -3,9% EUR/CHF 0,9407 +0,1% 0,9407 0,9386 +0,3% EUR/GBP 0,8339 -0,2% 0,8347 0,8342 +0,8% USD/JPY 151,39 -0,0% 151,86 151,83 -3,8% GBP/USD 1,2403 -0,2% 1,2432 1,2436 -0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3036 +0,2% 7,2910 7,2887 -0,4% Bitcoin BTC/USD 98.055,00 +1,2% 96.953,65 97.403,70 +3,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,66 70,61 +0,1% +0,05 -0,8% Brent/ICE 74,36 74,29 +0,1% +0,07 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 55,98 54,19 +3,3% +1,79 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.858,85 2.856,20 +0,1% +2,65 +8,9% Silber (Spot) 32,11 32,24 -0,4% -0,12 +11,2% Platin (Spot) 979,80 990,40 -1,1% -10,60 +8,0% Kupfer-Future 4,57 4,46 +2,5% +0,11 +13,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

February 07, 2025 12:22 ET (17:22 GMT)

