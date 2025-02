© Foto: DALL*E

Die Magnificent Seven Aktien zeigen zum Jahresbeginn Schwäche. Das könnte weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Markt haben.Während einige Titel weiter steigen, belasten hohe Bewertungen, zunehmender Wettbewerb im KI-Bereich und Handelskonflikte die Performance. Uneinheitlicher Start ins Jahr Nvidia startete mit bisher rund 5 Prozent im Minus, Apple mit mehr als 7 Prozent und Tesla mit über 8 Prozent. Auch Microsoft verzeichnet leichte Verluste. Meta Platforms hingegen liegt an der Spitze, mit einem beeindruckenden Plus von 21 Prozent in den letzten fünf Wochen. Amazon legte um 8 Prozent zu, während Alphabet mit einem Gewinn von unter 1 Prozent eher stagnierte. Da diese Aktien seit …