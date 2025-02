DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar abgeschwächt, während zugleich die kurzfristigen Inflationserwartungen stark anzogen. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 67,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 71,3 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 71,1.

US-Jobwachstum im Januar schwächer als erwartet

Das US-Jobwachstum ist im Januar etwas unter den Erwartungen geblieben, während die Arbeitslosenquote sank. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 143.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 169.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 100.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für Dezember nun ein Stellenplus von 307.000 (vorläufig: 256.000) und für November von 261.000 (vorläufig: 212.000).

Kanadas Ministerien sollen die Nutzung von Deepseek einschränken

In Kanada sollen alle Ministerien ihren Mitarbeitern die Nutzung des chinesischen Chatbots Deepseek auf von der Regierung ausgegebenen Geräten verbieten. In einem an die Ministerien verteilten Memo erklärte der Chief Information Officer des Landes, es werde empfohlen, die Nutzung von Deepseek auf von der Regierung ausgegebenen Geräten einzuschränken, da es "ernsthafte Datenschutzbedenken" hinsichtlich der Sammlung und Speicherung persönlicher Daten gebe. Die Dienststellen "sollten erwägen, die Anwendung und die Website in ihrem Dienstnetzwerk und auf ihren Geräten zu sperren", heißt es in dem Memo.

USA

Lagerbestände Großhandel Dez -0,5% (PROG: -0,5%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.