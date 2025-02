Dem DAX ist am Freitag nach Erreichen eines weiteren Rekordhochs im frühen Handel die Puste ausgegangen. Am Ende stand ein Minus von 0,53 Prozent auf 21.787,00 Punkte zu Buche. Seine Bestmarke liegt bei 21.945 Punkten.Auf Wochensicht bleibt für den deutschen Leitindex ein Gewinn von 0,25 Prozent. Dies hatte am Montag noch kaum jemand erwartet. Aber den ersten Schock wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatten die Anleger spätestens am Donnerstag mit der Rückkehr auf die Rekordschiene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...