Straubing (ots) -Gern wird gesagt, der Staat müsse einfach viel mehr Geld ins Bauen stecken. Staatliche Förderung braucht es natürlich weiterhin, kann aber nicht das Allheilmittel sein, gerade in Zeiten knapper öffentlicher Finanzen. Es muss sich auch ohne Zuschüsse wieder rechnen, Wohnungen zu bauen.Deswegen sollte die Politik die Rahmenbedingungen verbessern. Ein Ansatzpunkt: Vielfach sind die Standards für Sozialwohnungen sehr hoch angesetzt. (...) Außerdem könnte man überlegen, für den Neubau von Sozialwohnungen einen ermäßigten Steuersatz einzuführen. (...) Der effektivste, weil breitflächigste Schritt wäre es jedoch, die 1990 abgeschaffte Steuerbefreiung für Wohngemeinnützigkeit wieder einzuführen. (...) Es wäre also an der Zeit, Regularien auszumisten und Anreize zu schaffen. Am besten wäre es, die neue Bundesregierung würde den Wohnungsbau energisch angehen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5966614