Krypto News: Kommt jetzt doch der Solana ETF? Die Kehrtwende der SEC

Als der Bitcoin Spot ETF im Januar 2024 von der SEC (der US-Amerikanischen Börsenaufsicht) genehmigt wurde, glich das einer kleinen Revolution. Zuvor hatten die Vermögensverwalter über 10 Jahre für die Zulassung gekämpft. Erst als der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, seinen Hut mit in den Ring warf und die Behörde eine gerichtliche Auseinandersetzung gegen Grayscale verlor, änderte sich die ablehnende Haltung. Der Rest ist Kryptogeschichte. Der Bitcoin Spot ETF entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Anlagevehikel auf dem Markt und ist mittlerweile viele Milliarden Dollar schwer. Im Juli 2024 folgte dann der Ethereum Spot ETF, allerdings mit einem Haken. Die von den Vermögensverwaltern gehaltenen ETH können nicht gestaked werden, da die SEC, zumindest in der Vergangenheit, Staking als Wertpapierertrag wertete, was sich aber vielleicht unter der neuen Leitung ändern könnte.

Nach dem Regierungswechsel in den USA im Januar dieses Jahres, verließ auch der Leiter der SEC Gary Gensler die Behörde, der als extrem kryptokritisch gilt. Ersetzt wird er vermutlich durch eine kryptofreundlicheren Leiter. Fakt ist: Die Behörde wurde seitdem von Krypto-Spot-ETF Anträgen der verschiedenen Vermögensverwalter förmlich überrollt. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten XRP und Solana.

Kommt jetzt der Solana Spot ETF?

Zumindest bei Solana kommt jetzt Bewegung in die Sache. Nachdem die SEC in der Vergangenheit immer wieder Anträge bezüglich des SOL abgelehnt hatte, wurde nun der 19-b-4-Antrag von Grayscale anerkannt. Dieser Antrag wird in der Regel von einer regulierten Börse gestellt, in diesem Fall von der NYSE. Indessen hat die SEC 240 Tage Zeit, den Spot ETF zu genehmigen oder abzulehnen. Das wäre dann der Oktober 2025. In der Regel ist es so, dass die Behörde im weiteren Verlauf über die Zulassung weiterer SOL Spot ETF entscheiden wird, da kein Vermögensverwalter einen Wettbewerbsvorteil bekommen soll. Neben Grayscale haben unter anderem 21Shares und Bitwise Anträge eingereicht.

Solana Kurs - Tendenz abwärts

Der Markt reagiert allerdings wenig euphorisch auf die Nachrichten in Sachen Solana Spot ETF. Der Kurs des SOL legte zwar in den vergangenen 24 Stunden leicht um 1,29 % zu, auf Wochensicht verlor Solana allerdings 15,82 %. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 94 Milliarden US-Dollar, der SOL notiert bei 193 US-Dollar. Damit ist der Coin wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar gefallen.

Solana und die Netzwerkausfälle

Bei aller Euphorie rund um den Spot ETF sollte man nicht vergessen, dass Solana in der Vergangenheit vor allem als das Netzwerk Berühmtheit erlangte, das ständig abstürzt. Seit 2020 ist das Netzwerk rund 12 Mal komplett ausgefallen. Dazu kamen zahlreiche Probleme mit teilweise stundenlangen Transaktionsverzögerungen. Zwar gilt Solana als Highspeed Blockchain, doch die hat eben auch ihre Tücken. Genau hier kommt das neue Projekt Solaxy ins Spiel, das mit seinem Presale 18 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Das Projekt baut die erste Solana Layer 2 Lösung, die Transaktionen außerhalb der Hauptchain bündelt und diese dann gesammelt wieder zurück ins Netzwerk schreibt (vereinfacht erklärt).

Solaxy kann aber noch mehr. Entwickler können auf der Blockchain beispielsweise neue Meme-Coins schnell und nutzerfreundlich launchen oder neue dApps starten. Durch die modulare Architektur von Solaxy sollten auch rechenintensive Prozesse reibungslos laufen. Mit seinem Multichain Ansatz ist die Plattform momentan im Kryptospace einzigartig. Der SOLX ist der native Token und das Herz und das Rückgrat von Solaxy.

SOLX im Presale kaufen

Der Vorverkauf für Solaxy läuft im Moment noch. Damit haben Investoren die Möglichkeit frühzeitig in ein vielleicht zukunftsweisendes Projekt einzusteigen. Um sich als Early Bird Investor zu beteiligen, muss man eine kompatible Wallet, beispielsweise Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein SOLX kostet derzeit 0,001628 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Der SOLX hat außerdem eine Stakingfunktion. Aktuell sind 5,2 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 218 %.

Hier Wallet verbinden und SOLX im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.