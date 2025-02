Über 48.431 Memecoins starten pro Tag: $MEMX bietet strategische Exposition

Mit einer Anzahl der täglich startenden Memecoins der Launchplattform Pump.Fun von zuletzt 48.431 handelt es sich um den beliebtesten Kryptosektor. Für diesen stellt der Pionier Meme Index erstmalig tokenisierte Krypto-Fonds bereit, um insbesondere Anfängern eine besonders praktische, preiswerte, strategische und faire Anlegeoption zu offerieren.

Da das Projekt die beliebteste Anlageklasse mit dem gefragtesten Kryptosektor vereint, ist es kein Wunder, dass sich die Investoren auf dessen Vorverkauf stürzen. So konnte Meme Index bereits 3,42 Mio. USD einwerben, um die nächste Finanzinnovation zu entwickeln und spätere Börsenlistungen zu finanzieren. Erfahren Sie nun alle Details über die Megafusion!

Meme Index will ideales Investmentvehikel für Starts von Zehntausenden von Memecoins pro Tag bieten

Der Start der Memecoin-Launchplattform Pump.Fun hat die Erstellung dieser Coins deutlich leichter gestaltet und somit zu einer Explosion des Wachstums beigetragen. Seit September 2024 hat sich der Trend sogar noch einmal beschleunigt, sodass immer mehr neue Memetoken gestartet werden.

Auch jetzt ist die Nachfrage nach den Memecoins weiterhin ungebrochen. So wurden laut den Daten von Dune Analytics über die vergangenen 24 Stunden 48.431 von ihnen auf Pump.Fun erstellt. Insbesondere während eines Bullenmarktes stürzen sich die Anleger auf sie, um von der höheren Volatilität besser zu profitieren.

Angesichts eines so großen Angebots ist das Auffinden des richtigen Memecoins vor seiner Mainstream-Adoption mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu vergleichen. Jedoch ist es sogar noch schwieriger, da Sie dafür nicht unendlich viel Zeit haben und gerade der Memetoken-Sektor von schnell wechselnden Moden getrieben wird.

Dennoch können einige Coins immer wieder hohe Gewinne erzielen. Vor Kurzem hat der $ROPE-Token einen Anstieg seiner Marktkapitalisierung auf 6 Mio. USD verzeichnet. Somit konnten laut den Angaben von DEXscreener rund 15 Trader einen Gewinn von mehr als 10.000 USD erreichen.

Ein anderes Beispiel ist der Memecoin McDonald's McValue, welcher am 3. Februar auf rund 2,74 Mio. USD gestiegen ist. Laut Berichten konnten einige Investoren somit Gewinne von 3.000 USD verbuchen.

Mittlerweile haben die beiden Coins jedoch wieder über 99 % und somit einen Großteil ihres Wertes verloren. Hätten Sie hingegen Fartcoin oder Would gekauft, dann würde die Rendite bei 723.980 % oder 433.720 % liegen

Die Prognose der Kursverläufe ist mit einem Glücksspiel vergleichbar, wenn auch etwas strategischer. Daher ist eine der vermutlich klügsten Strategien, das Kapital über viele verschiedene Memecoins zu streuen. Somit kann die Chance vergrößert werden, dass man einen mit einer astronomischen Rendite erwischt.

Alternativ können Anleger die etabliertesten Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe wählen, welche tendenziell eine höhere Sicherheit als die Lowcap-Memetoken bieten, welche kaum jemand kennt und die nur eine kleine Fangemeinde haben.

Die Verwaltung dieser Tokenbestände kann jedoch schnell komplex werden, insbesondere, wenn man wie beim Scalp-Trading schnell ein- und aussteigen will. Durch die zahlreichen Transaktionen, auch welche mit einer sicheren Verwahrung beispielsweise auf einem Ledger verbunden sind, entstehen zudem nicht unerhebliche Gebühren.

Genau hierfür bietet Meme Index ebenfalls eine besonders attraktive Lösung. So können die Investoren je nach persönlicher Risikotoleranz und Renditevorstellung die für sich attraktivsten Anlagevehikel wählen und kombinieren.

Meme Index kombiniert beliebteste Anlageklasse mit viralsten Kryptosektor

Die Krypto-Fonds von Meme Index können einige entscheidende Vorteile gewähren. Eine der größten Vorzüge ist vermutlich, dass die Kleinanleger somit nicht mehr so leicht von der täglich startenden Anzahl neuer Memecoins überwältigt werden. Denn um allein alle von diesem Pump.Fun zu verarbeiten, müssten diese jede Minute 33,6 Memetoken pro Minute und somit rund alle zwei Sekunden eine Due Diligence abschließen.

Vornehmlich Anfänger können von der Hektik und der hohen Emotionalität aufgrund der volatilen Kursbewegungen schnell einmal Opfer von Betrügern oder von Gefühlen wie Angst und Gier werden.

Außerdem übersehen nicht wenige die chancenreichsten Coins und die zusätzlichen Renditeoptionen wie mit Staking, Farming und Lending. Um all dies kümmert sich Meme Index, damit sich die Anleger wieder auf ihr Leben konzentrieren können, wenn sie es wollen.

Jedoch können sie sich ebenso an dem Projekt über die Abstimmungen der DAO beteiligen. Über diese wird festgelegt, welche Coins in die unterschiedlichen Fonds aufgenommen werden, die nach Chance-Risiko-Verhältnis unterteilt, sowie von konservativ bis spekulativ die Folgenden sind: Titan Index, Moonshot Index, Midcap Index und Frenzy Index.

Zudem werden mit Meme Index die Investments breiter gestreut, was einseitige Risiken mit einzelnen Coins eliminiert und die Chancen vervielfältigt. Angenommen, in den Fonds ist nur ein Memecoin mit einer Rendite von 1.000x, so würde dieser 999 gleich große Investments mit einem Totalverlust ausgleichen. Jedoch können die Trefferquote und Rendite auch höher ausfallen.

Die Community-Mitglieder können über die DAO eine gemeinsame Investitionsstrategie erarbeiten und die besten Coins auswählen. Dabei lässt sich der Markt durch die Vereinigung unterschiedlichster Experten wie Memecoin-Enthusiasten, Krypto-Entwicklern, Tradern und mehr noch besser überwachen, sodass die Strategie der Investments auf neue Ebenen geführt werden kann.

Das neuartige Konzept hat auch schnell die Aufmerksamkeit der Medienwelt auf sich gezogen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Berichte über Meme Index, wie von NASS Crypto. Dieser hat seinen 1 Mio. Zuschauern mitgeteilt, dass der $MEMEX-Token ein astronomisches Potenzial hat.

So können Sie in Meme Index und die Krypto-Fonds investieren

Kontinuierlich bewegt sich der Presale von Meme Index auf sein Finanzierungsziel zu. Mittlerweile konnte dieser schon 3,42 Mio. USD einnehmen und bietet die $MEMEX-Coins noch mit einem Rabatt für 0,0159713 USD an. Somit können sich schnelle Anleger später mehr Anteile sichern.

Erhältlich sind die Token vor der Markteinführung erst einmal nur über die Website von Meme Index und den Partner Best Wallet. Akzeptiert werden bei dem Vorverkauf die Kryptowährungen USDT, ETH und BNB und mit Bankkarte auch Fiatwährungen.

Interessierte können für die Maximierung des Potenzials auch ihre neu erworbenen $MEMEX-Coins direkt in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen in Höhe von derzeit noch 665 % pro Jahr zu erhalten.

Für eine höhere Sicherheit bei der Verwahrung der Krypto-Bestände der Community hat das Team von Meme Index den Smart Contract von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüfen lassen.

Verpassen Sie nicht die neuesten Entwicklungen von Meme Index, indem Sie dem Projekt in den sozialen Medien auf Telegram und X folgen oder es auf diese Weise nach einem Investment unterstützen wollen.

Jetzt mehr über Meme Index erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.