Die SPORTTOTAL AG verzeichnete in den letzten Handelstagen eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Nach einem positiven Kursanstieg von 2,28 Prozent am 6. Februar 2025 folgte am darauffolgenden Tag ein deutlicher Rückgang um 5,20 Prozent, wodurch der Aktienkurs auf 0,255 Euro sank. Die Marktkapitalisierung des Technologie- und Medienunternehmens beläuft sich aktuell auf 8,6 Millionen Euro.

Monatliche Performance positiv

Trotz der jüngsten Kursschwankungen konnte die Aktie auf Monatssicht einen Zuwachs von 8,97 Prozent verbuchen. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier 41,18 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, während sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 35,4 Millionen beläuft.

