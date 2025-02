Die Genuine Parts Company, ein führender Anbieter von Automobil- und Industrie-Ersatzteilen, bereitet sich auf die Veröffentlichung der Q4-2024 Ergebnisse vor, die am 18. Februar 2025 präsentiert werden. Der Aktienkurs des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 15,9 Milliarden Euro notiert aktuell bei 117,75 USD, was einem leichten Rückgang von 0,21 Prozent zum Vortag entspricht. Im letzten Monat konnte die Aktie jedoch einen Zuwachs von 1,86 Prozent verzeichnen.

Dividendenzahlung erfolgt wie geplant

Für Anleger relevant ist die vierteljährliche Dividendenzahlung, die am 6. Dezember 2024 in Höhe von 1,00 USD je Aktie ausgeschüttet wurde. Das Unternehmen unterhält weiterhin ein Netzwerk von über 2.000 Geschäften in den USA, Kanada und Mexiko.

