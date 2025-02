Die Impact Silver Corp. verzeichnete am 8. Februar 2025 einen signifikanten Rückgang an den Börsen. Der Aktienkurs fiel um 11 Prozent auf 0,141 USD, was die jüngste Volatilität des Bergbauunternehmens unterstreicht. Die kanadische Gesellschaft, die sich auf Silberförderung in Mexiko spezialisiert, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 33,2 Millionen Euro bei 247,4 Millionen ausstehenden Aktien auf.

Monatliche Performance zeigt negative Tendenz

Im Monatsvergleich summiert sich der Wertverlust der Aktie mittlerweile auf 6,41 Prozent. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Aktie noch immer 25,53 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beachtliche 98,51 Prozent beträgt.

