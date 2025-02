Hoch geflogen und tief gefallen - gerade im Bereich Biotech ist das keine Seltenheit. Bei schlechten Studiendaten sind Forschungsprojekte schnell wieder aus der Pipeline verschwunden, große Geldsummen in Windeseile verbrannt. Im Erfolgsfall winken dagegen massive Gewinne, was Biotech-Aktien bei Zockern besonders beliebt macht. Ein Biotech-Unternehmen hat seit seinem Höchststand bereits 97 Prozent an Wert verloren. Diese Turnaround-Story könnte nun zu einer vielversprechenden Biotech-Wette werden.Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...