PayPal Aktie nach Quartalszahlen unter Druck. Kaufchance 2025? Chancen, Risiken & Kursziele!

PayPal hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 zu einem der führenden Zahlungsdienstleister der Welt entwickelt und den digitalen Zahlungsverkehr revolutioniert. Ursprünglich unter dem Namen Confinity gegründet, spezialisierte sich das Unternehmen auf Software für sichere Geldtransfers.

Trotz seiner starken Marktposition sieht sich PayPal zunehmendem Wettbewerb durch andere FinTech-Unternehmen, traditionelle Banken und Technologie-Giganten wie Apple und Google ausgesetzt, die ebenfalls digitale Bezahldienste anbieten. Zudem wird die regulatorische Kontrolle im Finanzsektor intensiver, was das Geschäftsumfeld für Zahlungsdienstleister anspruchsvoller macht. Auch VISA und selbst die Sparkassen sind im gleichen Segment als Konkurrenten unterwegs, was die Erschließung von weiteren Marktanteilen erschwert. So sind die Umsätze insgesamt seit mehreren Quartalen kaum gewachsen.

Aktuelle Quartalszahlen zeigen in vielen Punkten das Übertreffen der Erwartungen. Doch der Kurs hielt nicht mit. Woran mag das liegen? Wir blicken kritisch auf das Zahlenwerk und beurteilen das Chartbild erneut mit dem Freestoxx-Tool für Sie.

