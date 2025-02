© Foto: Tarik Haiga on Unsplash

Er sagte die Finanzkrise voraus: Michael Burry. 2023 lag er nicht richtig mit seiner Crash-Vorhersage. Was hat er zur Zeit in seinem Portfolio?Michael Burry ist bekannt dafür, den Zusammenbruch der Immobilienblase Mitte der 2000er vorhergesagt und davon profitiert zu haben. Seine unkonventionelle Wette wurde im Buch und gleichnamigen Film The Big Short verewigt. In Finanzkreisen ist er berüchtigt für seine Crash-Prognosen und Wetten gegen den Markt. Er investierte beispielsweise früh in GameStop, bevor die Aktie zum Meme-Hype wurde, und setzte in der Vergangenheit gegen Tesla, Cathie Woods Ark-Fonds, Apple, sowie den S&P 500 und Nasdaq 100. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) nutzt Burry …