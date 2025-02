DKV Mobility hat die M-Charge-Ladestationen von Migrol an sein Roaming-Netz angebunden. Kunden von DKV Mobility erhalten somit Zugang zu mehr als 570 Ladepunkten von Migrol in der Schweiz. Ein Großteil der Ladepunkte befindet sich auf Parkplätzen der Supermarktkette Migros. An rund 120 Migros-Standorten in der ganzen Schweiz stehen 453 Ladepunkte zur Verfügung. Hinzu kommen aktuell 38 Migrol-Tankstellen mit 126 Ladepunkten, die sich ab sofort mit ...

