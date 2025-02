Wenn jemand oft vergisst, auf Nachrichten zu antworten, häufen sich oft die Notifications. Eine KI soll User:innen helfen, indem sie automatisch Antworten vorschlägt. Einmal nicht aufs Smartphone geschaut und schon hat man wieder mehrere ungelesene Nachrichten. Kurz öffnet man eine, antwortet im Kopf und steckt sein Smartphone wieder in die Tasche. So können sich schnell mehrere unbeantwortete Nachrichten bei Whatsapp, iMessage und Co. anhäufen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...