© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance / Klaus Ohlenschläger

Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial ist mit Dividendenerhöhungen 64 Jahre in Folge einer der zuverlässigsten Dividendenwerte, die der Aktienmarkt zu bieten hat.Auf der Suche nach den besten Dividendenaktien stoßen an passiven Einkommen interessierte Anlegerinnen und Anleger immer wieder auf die sogenannten Dividendenaristokraten. Darunter werden Unternehmen verstanden, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge angehoben haben. Einige wenige Konzerne bringen es auf noch längere Serien. Wer seine Ausschüttungen sogar 50 Jahre hintereinander anheben konnte, landet in der Riege der Dividendenkönige. Aus dieser Klasse von den Zahlern sind die bekanntesten der …