© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Die Aktien der großen Online-Sportwettenanbieter DraftKings und Flutter Entertainment entwickeln sich in diesem Jahr schwächer als üblich in den Tagen vor dem Super Bowl. Die Kansas City Chiefs treffen am Sonntagabend auf die Philadelphia Eagles im Super Bowl LIX. Millionen Amerikaner wetten jedes Jahr auf den Ausgang des Spiels. Laut einem Bericht der American Gaming Association könnten die Einsätze in diesem Jahr einen Rekordwert von 1,39 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses hohe Wettvolumen lockt üblicherweise Investoren in den Sektor. Seit dem Börsengang von DraftKings im Jahr 2020 stiegen die Aktien des Unternehmens in der Woche vor dem Super Bowl durchschnittlich um 5,9 Prozent, wie …