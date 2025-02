Berlin (ots) -Kay Gottschalk, stellvertretender AfD-Bundessprecher, zeigt sich erschüttert ob des brutalen Angriffs auf ein AfD-Mitglied in Marl (NRW):"Die Hetze der anderen Parteien zeigt Wirkung: In Marl wurde heute ein AfD-Mitglied an einem Wahlkampf-Infostand angeschossen. Das Geschoss hätte schwerste Verletzungen herbeiführen können. Gott sei Dank sind unserem Parteifreund schwere Verletzungen erspart geblieben und der Täter konnte verhaftet werden.Dieses Ausmaß an Gewalt ist die unmittelbare Folge der jahrelangen Hetze, insbesondere von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linkspartei. Ich fordere alle Parteien, die vorher genannten besonders, auf, sich gemeinsam mit uns gegen jegliche Gewalt im Wahlkampf auszusprechen und dem heute Angeschossenen ihre Solidarität zu erklären. Alles andere wäre eine direkte Gutheißung von politischer Gewalt."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5966791