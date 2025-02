Nicht ganz drei Wochen ist die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Amt, doch in dieser kurzen Zeit hat sich schon so einiges getan. In vorauseilendem Gehorsam haben einige der großen Tech-Konzerne Diversitätsprogramme abgeschafft, vermutlich um vor der konservativen Regierung nicht in Ungnade zu fallen.Am Mittwoch trat auch die Google-Mutter Alphabet (US02079K3059) dem Club jener bei, welche sich von Diversitätsprogrammen im eigenen Unternehmen verabschieden. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter wurde dies damit begründet, dass man als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...