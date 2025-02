Krypto News: Meme-Coins stürzen ab, lohnt sich eine Investition überhaupt noch?

Das Blutbad auf dem Kryptomarkt geht weiter. In den letzten 24 Stunden korrigierte die Gesamtmarktkapitalisierung mit 0,73 % zwar nur leicht, trotzdem mussten die meisten Coins auf Wochensicht ordentlich Federn lassen.

Die Leitwährung Bitcoin verlor auf Wochensicht 4,87 % und rutschte damit unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar. Aktuell notiert der BTC bei 96.585 US-Dollar. Noch schlimmer traf es die Meme Coins. DOGE stürzte auf Wochensicht um 19,61 % ab, PEPE um 24,91 % und Dogwifhat um 29 %.

Das liegt zum einen daran, dass die Meme-Coins in der sowieso schon volatilen Kryptowelt zu den volatilsten Coins gehören und Marktbewegungen übertrieben abbilden. Zum anderen haben viele Meme-Coins keine Utility, sondern dienen als reine Spekulationsobjekte, Kursachterbahnfahrten inklusive. Viele solcher Coins werden in Korrekturphasen wieder zurück auf den Markt geworfen.

Lohnt sich eine Investition in Meme-Coins überhaupt?

Ob sich ein Einstieg in Meme-Coins lohnt oder nicht, kann an dieser Stelle nicht so pauschal beantwortet werden. Denn, wie bereits oben erwähnt, sind gerade diese Token äußerst volatil und als Investor sollte man eine gehörige Portion Resilienz und Nervenstärke mitbringen. Volatil soll an dieser Stelle übrigens nicht "stürzt sofort ins Bodenlose ab" heißen. Die enormen Kursschwankungen können durchaus in beiden Richtungen auftreten. Im vergangenen Jahr gehörten die Meme-Coins beispielsweise im ersten Quartal zu den großen Gewinnern. Die Investoren der Top Meme Coins konnten sich durchschnittlich über eine Rendite von etwa 1.300 % freuen. Allerdings ist der Meme-Coin Markt unübersichtlich und den nächsten großen Token zu finden unter den tausenden Coins, die täglich auf den Markt geschwemmt werden, hat durchaus etwas von einem Glücksspiel und Plattformen wie Pump.Fun oder Sun.Pump haben die Situation nicht gerade verbessert. Genau hier kommt das neue Projekt Meme-Index ins Spiel.

Meme Index - warum nur einen Meme-Coin, wenn man alle haben kann?

Warum in nur einen Meme-Coin investieren, wenn ich sie doch alle haben kann? Diesen oder einen ähnlichen Gedanken könnten die Macher Meme Index gehabt haben, als sie ihr Projekt gestartet haben. Die Entwickler haben insgesamt vier verschiedene Krypto Indizes entwickelt, die jeweils für ein ganz bestimmtes Risikoprofil geeignet sind. Dadurch haben Anleger die Wahl, zwischen Risiko, Nervenkitzel und Stabilität.

Der Meme Titan Index umfasst die Schwergewichte unter den Meme-Coins, darunter DOGE, SHIB und PEPE. Mit Marktkapitalisierungen jenseits der Milliarden-Dollar-Marke fehlt ihnen zwar das explosive Wachstumspotenzial kleinerer Coins, doch ihre treuen, fast kultartigen Communitys verleihen ihnen weiterhin beachtliche Aufwärtschancen.

Der Moonshot Index wagt sich eine Stufe weiter ins Risiko: Er setzt auf Token mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und einer Milliarde US-Dollar. Diese Coins sind deutlich volatiler, bieten aber zugleich das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, wenn sie an Popularität gewinnen und ihre Communitys ausbauen.

Der Midcap Index rückt vielversprechende Projekte mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar in den Fokus. Diese Token stecken noch in der Entwicklungsphase, könnten jedoch künftig in den Meme Titan Index aufsteigen. Wer früh investiert, hat hier die Chance auf Renditen im Bereich des Vier- bis Zwanzigfachen, falls sich eines dieser Projekte nachhaltig durchsetzt.

Der Meme Frenzy Index ist die Spielwiese für die spekulativen und potenziell explosivsten Meme-Coins - jene Token, die das Zeug zum nächsten großen Hype haben. Dieser Index vereint maximales Risiko mit der Aussicht auf außergewöhnliche Gewinne.

Der Einstieg in Meme Index - MEMEX im Presale kaufen

Der Schlüssel zu dem ersten Meme Coin Index im Kryptospace ist der native MEMEX Token, der aktuell noch im Presale gekauft werden kann. Ein MEMEX kostet im Moment 0,0159713 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden (zum Beispiel Best Wallet). Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Als Kirsche auf der Sahnetorte hat der MEMEX außerdem eine Stakingfunktion. Momentan sind rund 151 Millionen Token im Smart Contract gesperrt, der APY liegt bei 659 %.

