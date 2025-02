Die Schweizer Luxusuhrenhersteller The Swatch Group verzeichnet aktuell eine durchwachsene Marktentwicklung. Der Aktienkurs liegt bei 176,35 EUR und zeigt sich gegenüber dem Vortag stabil. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden Euro bleibt der Konzern ein bedeutender Player im Luxusgütersegment. Die monatliche Performance weist einen leichten Rückgang von 1,56 Prozent auf, während die Aktie sich derzeit 10,80 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief bewegt.

Fundamentaldaten signalisieren solide Basis

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens deuten auf eine solide Bewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,65 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,87 liegt die Aktie deutlich unter den Durchschnittswerten der Branche. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 21,25 EUR, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,30 führt.

