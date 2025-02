Die Roche-Aktie zeigte am 8. Februar 2025 eine wechselhafte Performance an der Schweizer Börse SIX SX. Nach anfänglichen Verlusten von 0,2 Prozent auf 287,20 CHF am Vormittag stabilisierte sich der Kurs im weiteren Handelsverlauf bei 287,70 CHF. Die Marktkapitalisierung des Pharmakonzerns beläuft sich aktuell auf 215,6 Milliarden Euro.

Anstehende Investorenkonferenzen

In den kommenden Wochen wird Roche bei wichtigen Branchenveranstaltungen vertreten sein. Das Unternehmen nimmt am 13. Februar am Morgan Stanley Middle East Investment Forum teil, gefolgt vom Citi Virtual Oncology Leadership Summit am 19. Februar und der TD Cowen Healthcare Conference Anfang März.

