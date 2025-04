Verbio SE ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bereich der Bioenergie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Biokraftstoffen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Der Biodiesel-Bereich, der Biodiesel produziert, und der Bioethanol-Bereich, der Bioethanol und Biomethan produziert. Das Unternehmen liefert auch Sterole und pharmazeutisches Glycerin an die Konsumgüterindustrie. Es verkauft seine Produkte direkt an Ölgesellschaften, Ölhandel, unabhängige Tankstellen, Transportunternehmen, kommunale Versorgungsunternehmen und Fahrzeugflotten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 13.05.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Claus Sauter, CEO und mit Olaf Tröber, CFO der Verbio SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-13-14-00/VBK-GR zur Verfügung gestellt.