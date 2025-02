© Foto: CFOTO - CFOTO

In Europa verbinden Anleger mit ETFs vor allem passive Indexfonds. Aber: In den USA erleben aktive ETFs derzeit einen Boom. Das sind die fünf größten aktiven ETFs der Welt, gemessen am verwalteten Vermögen.Aktiv gemanagte ETFs erleben einen regelrechten Boom: Erstmals hat das in dieser Anlageklasse verwaltete Vermögen die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten, wie aktuelle Daten von Morningstar zeigen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Aktive ETFs wiesen im vergangenen Jahr eine fünfmal höhere Wachstumsrate auf als ihre passiven Pendants. Vor allem in den USA setzen Anleger verstärkt auf aktiv verwaltete Produkte. Gemessen am verwalteten Vermögen …