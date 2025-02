DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Dr. Tali Kizhner: Neue F&E-Direktorin von NurExone soll Entwicklung von ExoPTEN vorantreiben

Frankfurt (pta/09.02.2025/09:00) - NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) gab im Januar 2025 eine hochkarätige Verstärkung seines Teams bekannt: Dr. Tali Kizhner¹ tritt mit sofortiger Wirkung als Direktorin für Forschung und Entwicklung in das Team ein. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie, unter anderem bei Protalix BioTherapeutics (ISIN: US74365A3095, WKN: A2PWSL), International Flavors & Fragrances (ISIN: US4595061015; WKN: 853881) und Biond Biologics, bringt Dr. Kizhner eine einzigartige Kombination aus wissenschaftlichem Fachwissen, strategischer Vision und Führungsqualitäten in das Unternehmen ein². In dem Interview erzählte sie von ihren Erfahrungen und ihrer Vision für NurExone. Das junge Biotech-Unternehmen bereitet sich derzeit auf klinische Studien mit ExoPTEN vor, einer Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen.

Frau Dr. Kizhner, Sie verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung in großen Unternehmen. Wie haben Sie sich in Ihren früheren Positionen auf Ihre Rolle bei NurExone vorbereitet?

Jede Position hat mir wertvolle Einblicke und Fähigkeiten vermittelt. Bei Biond Biologics habe ich mich auf die intrazelluläre Verabreichung von Biologika spezialisiert. Bei Protalix BioTherapeutics war ich maßgeblich an der Entwicklung mehrerer Biologika von der Entdeckung bis zur Vermarktung beteiligt. Dazu gehörte Elfabrio, ein von der FDA und der EMEA zugelassenes Medikament zur Behandlung der Fabry-Krankheit. Durch meine Arbeit bei International Flavors & Fragrances habe ich globale F&E-Erfahrung und eine solide Grundlage in der Prozessoptimierung erworben. Diese Vielfalt an Erfahrungen ermöglicht es mir auch, die Entwicklung von ExoPTEN mit einer umfassenden wissenschaftlichen und kommerziell tragfähigen Strategie voranzutreiben.

Was reizt Sie besonders an der Arbeit in einem jungen, innovativen Unternehmen wie NurExone?

Ich finde vor allem das Start-up-Umfeld unglaublich dynamisch, herausfordernd und spannend. Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, muss man sich auf das schnelle Tempo einlassen und das Adrenalin genießen, das beim Überwinden von Fallstricken und beim Finden unkonventioneller Lösungen entsteht. Eine tiefe Leidenschaft für die Wissenschaft von Weltrang ist entscheidend, ebenso wie die Erkenntnis, dass niemand alle Antworten hat - weder auf bestehende Herausforderungen noch auf solche, die sich auf dem Weg der Produktentwicklung ergeben.

Deshalb ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, dass das Team der Schlüssel zum Erfolg ist. Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und nahtlose Kommunikation sind unabdingbar, um effizient voranzukommen und ein hohes Tempo zu halten. Das NurExone-Team ist jung, talentiert, leidenschaftlich und erfolgsorientiert.

In Ihrer Karriere haben Sie an der Entwicklung komplexer biopharmazeutischer Produkte gearbeitet. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie in der weiteren Entwicklung von ExoPTEN?

ExoPTEN hat ehrgeizige Ziele und Zeitvorgaben. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, wissenschaftliche Innovation mit einem klar strukturierten, zielorientierten Ansatz zu verbinden. Eine erfolgreiche Entwicklung erfordert Disziplin, Prioritätensetzung und den Fokus auf regulatorische Anforderungen und Geschäftsziele. Meine Erfahrung in der Arbeit mit mesenchymalen Stammzellen und der Verabreichung von Medikamenten in Kombination mit einer industriellen Perspektive hilft mir, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Fortschritt voranzutreiben, während wir von der exzellenten Wissenschaft zu einem skalierbaren und erfolgreichen kommerziellen Produkt übergehen.

Wie sieht Ihre langfristige Vision für NurExone aus, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Exosomen-basierten Therapien in der modernen Medizin?

Ich sehe eine sehr vielversprechende Zukunft für exosomenbasierte Therapien, insbesondere bei der Behandlung von Krankheiten mit derzeit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Die größten Chancen liegen für uns darin, ExoPTEN als bahnbrechende Therapie für Neurotraumata und darüber hinaus zu etablieren. Gleichzeitig wollen wir neue Möglichkeiten in der regenerativen Medizin und der gezielten Verabreichung von Medikamenten erschließen. Meine Vision ist, dass NurExone in diesen Bereichen eine führende Rolle einnimmt. Unser Ziel ist es, sowohl die Wissenschaft als auch die Zugänglichkeit von Exosomen-basierten Therapien voranzutreiben und neue Maßstäbe für Sicherheit, Wirksamkeit und Innovation zu setzen. Durch den Aufbau starker Partnerschaften und die Förderung von Spitzenforschung wollen wir die Patientenversorgung revolutionieren und lebensverändernde Lösungen für ein breites Spektrum von Erkrankungen anbieten.

Mit ihrer Erfahrung und ihrem Weitblick stellt Dr. Tali Kizhner einen neuen Meilenstein in der Forschung und Entwicklung von NurExone dar - ein spannendes Kapitel für das Unternehmen und die Zukunft der Exosomen-basierten Therapien.

