Baierbrunn (ots) -Rebecca Immanuel will noch viele Jahrzehnte lang ihre Ideen in die Welt bringen. Neben der Schauspielerei ("Der Bergdoktor") plant sie, künftig auch als Sängerin aufzutreten. Bei "Immer wieder sonntags" stand sie dieses Jahr sogar mit einem selbst geschriebenen "Mut-macher-Gute-Laune-Lied" mit dem Titel "Ich wünsch mir" auf der Bühne. "Tatsächlich möchte in diesem Jahr neue Songs schreiben, die einen Menschen im gestandenen Alter berühren und beschäftigen", verrät die 54-Jährige im Gespräch mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Reflexion und Selbstliebe ebnen den WegIhre Motivation ist es, mit ihrer Musik Menschen Hoffnung und Mut zuzusprechen - "in einer Welt, die immer dunkler wird", wie sie beschreibt. Auch in den sozialen Netzwerken, etwa mit meinem Instagram-Live-Talk "Herzlächeln", will sie dazu ermutigen, alte Lasten abzuwerfen, sich treu zu sein und den eigenen Weg zu gehen.Dabei greift Immanuel, verheiratet und Mutter eines Sohns, auf ihre eigenen Erfahrungen zurück: "Ich habe wie jeder Mensch auch dunklere Zeiten erlebt, mich jedoch früh für den Weg der Reflexion und Selbstliebe entschieden." So konnte sie sich Strategien aneignen, um geduldig, mitfühlend und behutsam mit sich selbst und anderen umzugehen, erzählt sie dem "Senioren Ratgeber": "Daher ist es mir immer wieder möglich, freudvoll Neues auszuprobieren."Das gesamte Interview lesen Sie im aktuellen "Senioren Ratgeber" sowie online auf www.a-u.de.