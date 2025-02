* Ein weiteres Gold-Jahr hat begonnen* Trump kürzt Staatsausgaben* Gold als Underdog* Es ist noch nicht zu spät für den Einstieg

Liebe Leser,



Mitte dieser Woche ist es schon wieder passiert: Mit einem charttechnischen Ausbruch aus einer typischen Konsolidierungsformation erreichte der Goldpreis in Dollar - und allen anderen wichtigen Währungen - ein neues Allzeithoch. Nun kratzt er an der Marke von 2.900 $ pro Unze, die er mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen hinter sich lassen wird.



Schon voriges Jahr hatten Goldanleger reichlich Grund zur Freude. Mit dem erzkonservativen Investment Gold schnitten sie besser ab als der DAX oder der S&P 500 - was übrigens auch längerfristig, das heißt seit der Jahrtausendwende der Fall ist.

