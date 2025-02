© Foto: Symbolbild von Who Lee auf Pixabay

BYD sorgt mal wieder für Wirbel an den Märkten - und der Grund hat es in sich: Das neue "God's Eye"-System könnte das autonome Fahren auf ein ganz neues Level heben. Die Aktie des chinesischen E-Auto-Giganten schoss nach der Ankündigung in die Höhe, doch ist der Hype berechtigt? Und lohnt sich ein Einstieg noch? In diesem Bericht schauen wir uns für Sie die BYD-Aktie genauer an - vom kometenhaften Aufstieg über die neuesten Innovationen bis hin zur heißen Frage: Kaufen oder lieber abwarten?

Vom Batteriehersteller zur globalen E-Auto-Macht

BYD war früher ein Name, den nur wenige Insider kannten - ein Batteriehersteller aus China, der solide, aber unspektakulär wuchs. Doch dann kam die Wende: 2022 entschied BYD, Verbrenner komplett abzuschaffen und sich voll auf Elektro- und Hybridautos zu konzentrieren. Und was dann passierte, war eine Erfolgsgeschichte.

2024 hat BYD mit 4,27 Millionen verkauften Fahrzeugen Tesla in den Schatten gestellt - ein Plus von 41 Prozent! Der Grund ist eine smarte Strategie, aggressive Expansion und vor allem krasse Innovationen.

Das neueste Highlight ist "God's Eye". Ein Hightech-System, das mit KI, Sensoren und eigener Chip-Technologie autonomes Fahren auf die nächste Stufe bringen soll. BYD steckt unfassbare 13,7 Milliarden US-Dollar in die neue Xuanji-Architektur, auf der das System basiert mit dem Ziel ein Auto zu haben, das nicht nur fährt, sondern denkt.

Und BYD selbst denkt global. Der Export läuft auf Hochtouren, allein im Januar 2025 gingen 66.336 Fahrzeuge ins Ausland - ein neuer Rekord. Doch nicht alles läuft glatt. In den USA drohen Zölle auf chinesische E-Autos, und auch Europa schaut kritisch auf die chinesische Konkurrenz. Dies Frage ist jetzt, ob BYD trotzdem weiter durchstarten kann?

Charttechnik - Aktie auf neuem 1-Jahreshoch

An der Börse ist die BYD-Aktie wie eine Rakete. Die letzten Monate hat die Aktie deutlich zugelegt und besonders die Ankündigung des "God's Eye" sorgte für einen echten Turbo-Raketen-Kurssprung. Plus 10 Prozent an nur einem Tag ist schon eine deutliche Ansage.Doch ist jetzt noch der richtige Zeitpunkt für den Einstieg?

Technisch sieht es relativ gut aus: Die Aktie liegt auf einem neuen 1-Jahreshoch, nach unten hin hat die 35-Euro-Marke bisher gehalten. Der Aufwärtstrend ist voll intakt. Aber nach so einer Rally sind Rücksetzer fast schon vorprogrammiert und auch notwendig. Wer noch nicht investiert ist, könnte auf eine kleine Verschnaufpause warten. Der RSI deutet aktuell mit einem Wert von über 70 auch eine überkaufte Situation an.

Fundamental bleibt BYD stark mit steigenden Gewinnen, riesigem Wachstum und echter Innovationskraft, aber die Konkurrenz schläft nicht. Volkswagen, Toyota und Co. investieren Milliarden in ihre eigene E-Offensive. Und dann sind da noch die geopolitischen Unsicherheiten. Ein Handelskrieg könnte BYD ausbremsen - oder zumindest das Wachstum außerhalb Chinas erschweren.

BYD-Aktie: Kaufen? Wenn ja wann?

BYD ist ohne Frage eines der spannendsten Unternehmen in der E-Mobilität. Mit riesigen Verkaufszahlen, aggressiver Expansion und Hightech-Innovationen wie "God's Eye" hat sich der Konzern einen Platz an der Spitze gesichert.

Aber ist die Aktie noch ein Kauf?

Für mutige Anleger, die an die Zukunft der Elektromobilität glauben, kann BYD nach wie vor ein spannendes Investment sein, aktuell scheint die Aktie aber ein wenig überhitzt zu sein. Daher auf kleinere Rücksetzer lauern. Wer lieber noch mehr auf Nummer sicher geht, wartet die nächsten Quartalszahlen oder eine komplette möglicherweise anstehende Marktkorrektur ab.



Neueinsteiger sollten daher unserer Ansicht nach auf den richtigen Moment warten - und den Markt genau im Auge behalten. Vielleicht sogar mit "God's Eye".

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

