© Foto: picture alliance / Photoshot

Diese in den kommenden Tagen (KW07) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Montag, 10. Februar: McDonald's Die vergangenen zwei Jahre waren für die Aktie von McDonald's von ungewöhnlich hoher Volatilität geprägt. Dem entsprach jedoch eine schwierige Geschäftsentwicklung, denn der Burgerbrater hatte an gleich zwei Fronten zu kämpfen. Einerseits stiegen die Input-Kosten aufgrund höherer Rohstoffpreise stark, während gleichzeitig Verbraucherinnen und Verbraucher immer weniger Geld in der Tasche hatten. Die ließen es sich daher nicht mehr gefallen, die in …