Frankfurt (pta/09.02.2025/10:00) - Im Dezember veröffentlichte EUROCONSTRUCT eine umfangreiche Studie über die aktuelle Lage und die Perspektiven der europäischen Bauindustrie unter Berücksichtigung von 15 westeuropäischen und vier osteuropäischen Ländern.

Überdurchschnittliches Wachstum in Osteuropa

Innerhalb der europäischen Bauindustrie genießt das unabhängige Netzwerk mehrerer Forschungsinstitute und Beratungsorganisationen einen exzellenten Ruf. Zweimal pro Jahr liefert es nicht nur fundierte Analysen zur aktuellen Entwicklung der Baubranche, sondern auch konkrete Prognosen für die Zukunft. So enthielt der 98. Bericht Umsatz- und Wachstumsprognosen für diverse Teilsegmente für die Jahre 2025, 2026 und 2027.

Dabei wurde eines offensichtlich: In den vier Ländern Osteuropas (Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei) fällt das Wachstumspotenzial deutlich höher aus als in den 15 westeuropäischen Ländern aus. Während sich die Bauausgaben westeuropäischer Staaten (EC-15) im laufenden Jahr um 0,4 Prozent und 2026 um 1,6 Prozent erhöhen sollen, wird dem osteuropäischen Bausektor (EC-4) mit plus 3,5 bzw. 4,7 Prozent ein deutlich höheres Wachstum zugetraut, wobei ein Land dieses Wachstum sogar signifikant übertreffen kann - Polen. Dort sollen nämlich Raten von 4,9 und 6,1 Prozent p.a. möglich werden.

Boomphase bei der "polnischen PORR"

Innerhalb der vier osteuropäischen Länder, die von EUROCONSTRUCT analysiert werden, gilt Polen volumenmäßig als wichtigstes Land. Außerdem weist es im Segment Infrastruktur mit einem geschätzten jährlichen Wachstum von 8,2 Prozent (2025) bzw. 8,4 Prozent (2026) die höchsten Werte aus.

Die polnische Tochtergesellschaft der PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist seit über 30 Jahren auf dem Markt tätig, unterhält Niederlassungen in Warschau, Danzig, Posen, Krakau und Breslau und hat sich mittlerweile als eines der führenden Bauunternehmen des Landes etabliert. Das Leistungsspektrum deckt nach dem Prinzip "Alles aus einer Hand" neben Infrastruktur auch die Disziplinen Hoch- und Tiefbau sowie Umwelttechnik und somit die gesamte Bau-Wertschöpfungskette ab. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch Eisenbahn-, Brücken- und Straßenbauprojekte sowie Datencenter in hohem Maße die Infrastruktur des Landes verbessert.

In diesem Kontext profitiert die PORR gegenwärtig besonders stark vom geplanten Zentralflughafen in der Hauptstadt Warschau, dessen Kosten derzeit auf über 30 Mrd. Euro geschätzt werden. Die polnische Regierung hat den Baubeginn für das Jahr 2026 vorgesehen und rechnet mit einer Eröffnung im Jahr 2032. Die endgültige Standortentscheidung für den Flughafen wurde bereits verkündet, was einen wichtigen Meilenstein im Planungsprozess darstellt.

Bei der PORR Group sind die geschäftlichen Aktivitäten in Polen im Segment PL enthalten. Dass diese innerhalb des Gesamtkonzerns einen wichtigen Beitrag leisten, haben die Unternehmenskennzahlen für das dritte Quartal eindrucksvoll bewiesen. Allein auf den polnischen Markt entfielen in Q1-3 14,9 Prozent der erzielten Produktionsleistung des Konzerns und beim Auftragseingang des Segments PL wurde sogar ein Zuwachs um 54,3 Prozent in Vergleich zum Vorjahr gemeldet.

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://www.euroconstruct.org/news/98th-euroconstruct-conference-press-release/ https://porr.pl/en/company/about-us/strategy/ https://www.cpk.pl/en/ https://porr-group.com/investor-relations/

