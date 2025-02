Wochenausblick - Quartalszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen großer Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch eher ruhig. Die EU gibt mit dem Sentix Investorenvertrauen Einblick in die wirtschaftlichen Erwartungen für das nächste Semester. Für Japan wird hingegen die Leistungsbilanz bekannt gegeben. Auf Unternehmensseite veröffentlicht McDonalds um 13 Uhr deutscher Zeit sein Quartalsergebnis. Weitere spannende Zahlen gibt es von Vertex Pharmaceuticals und CSL Limited.















Dienstag:



Am Dienstag erwarten uns einige interessante Quartalszahlen multinationaler Unternehmen. Ein Highlight werden die Zahlen der Coca-Cola Company vor Börseneröffnung werden. Des Weiteren geben S&P Global, Shopify, Gilead Sciences, Welltower, BP PLC, Doordash und UniCredit Einblick in ihre Quartalsergebnisse.

















Mittwoch:



Zur Wochenmitte hin bleibt es spannend. Für die USA wird der Verbraucherpreisindex sowie das monatliche Budget-Statement zum US-Haushalt veröffentlicht. Auf Unternehmensseite gibt es Zahlen von Cisco Systems, Commonwealth Bank of Australia, Essilorluxottica, AppLovin Corp und Siemens Energy.



















Donnerstag:



Am Donnerstag erwartet uns eine ganze Menge interessante Konjunkturzahlen. Deutschland veröffentlicht mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex den wichtigsten Inflationsindikator des Monats. Das Vereinigte Königreich gibt hingegen Einblick in das Bruttoinlandsprodukt, während die USA den Erzeugerpreisindex bekannt gibt. Die EU veröffentlicht sowohl die Industrieproduktion, als auch das EZB Wirtschaftsbulletin, welches die aktuelle wirtschaftliche Lage analysiert. Auch auf Unternehmensseite hat der Donnerstag einiges zu bieten. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Nestle S.A., Siemens AG, Applied Materials Inc., Unilever PLC, Sony Group Corp, Deere & Company und Palo Alto Networks.















Freitag:



Zum Wochenende hin wird es wieder ein wenig ruhiger. Die EU veröffentlicht das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigungsänderung. Die USA gibt hingegen Einblick in die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und das Reuters/ Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Quartalsergebnisse gibt es von dem Luxuskonzern Hermès International, Safran SA und Enbridge Inc.











Quelle: HSBC