Ein chinesisches KI-Startup hat es geschafft, Nvidia binnen 24 Stunden um 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert zu erleichtern - doch an den Finanzmärkten redet kaum noch jemand darüber. Warum - Kapitalmarktstratege Stefan Schrader analysiert die Folgen des DeepSeek-Durchbruchs und erklärt, warum Tech-Giganten wie Microsoft und Meta umdenken müssen. Droht eine Neubewertung der gesamten KI-Branche - Wie viel Luft steckt in den milliardenschweren US-Investitionen - Und könnte das nächste disruptive KI-Unternehmen aus Europa kommen - Ein Gespräch über überhitzte Märkte, die Macht von Open Source - und warum Anleger jetzt wachgerüttelt wurden.