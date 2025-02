Die Symrise AG verzeichnete am vergangenen Freitag einen Kursrückgang im XETRA-Handel. Der Aktienkurs des Duft- und Geschmacksstoffherstellers bewegte sich bei 96,24 EUR, was einem leichten Plus von 0,25 Prozent zum Vortag entspricht. Auf Monatssicht musste das Holzmindener Unternehmen allerdings einen Wertverlust von 2,14 Prozent hinnehmen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,4 Milliarden Euro bleibt Symrise dennoch einer der bedeutendsten Akteure in der globalen Aromaindustrie.

Anstehende Branchenkonferenzen im Fokus

Für den 11. März 2025 stehen zwei wichtige Investorenveranstaltungen an: Das J.P. Morgan Consumer Ingredients Forum sowie die BNP Paribas Exane Consumer Ingredients Conference. Diese Termine dürften für erhöhte Aufmerksamkeit bei Marktteilnehmern sorgen, da sie Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Unternehmens versprechen.

