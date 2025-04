Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Märkte setzen auf baldige Zinssenkungen in den USA - doch das Ausmaß und das Tempo der aktuell eingepreisten Zinssenkungen erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt überzogen, so die Experten von Fisch Asset Management.Die Inflationserwartungen seien zuletzt gestiegen, und eine spürbare Abschwächung der US-Konjunktur sei bislang nicht erkennbar. Aus Sicht von Matthias Busuttil, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management, ist Geduld gefragt: Die US-Notenbank sollte nicht übereilt handeln, sondern ihre geldpolitische Flexibilität betonen. Mit Blick auf die Anleihemärkte eröffne die breite Abverkaufswelle Chancen - insbesondere in defensiven Sektoren und bei selektiven Qualitätsanleihen. ...

