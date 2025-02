Die Social-Media-Plattform Pinterest verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Erfolg an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 8. Februar um 19,05 Prozent auf 40,00 USD, was einer Steigerung von 6,40 USD entspricht. Diese positive Entwicklung wurde durch überdurchschnittliche Gewinnzahlen im letzten Geschäftsquartal angetrieben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 23,1 Milliarden Euro.

Aktuelle Entwicklung

Im Monatsvergleich konnte die Pinterest-Aktie einen Zuwachs von 24,41 Prozent verbuchen. Der aktuelle Kurs liegt 32,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 12,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 18,41.

