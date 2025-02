Die Medical Properties Trust Aktie verzeichnet eine positive Entwicklung im aktuellen Marktumfeld. Der Immobilien Trust, der sich auf Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat, konnte in den letzten Wochen eine solide Performance vorweisen. Am 07. Februar wurde ein leichter Rückgang von 0,72 Prozent auf 4656 EUR verzeichnet, jedoch zeigt der Monatstrend mit einem Plus von 2,20 Prozent nach oben. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 2,8 Milliarden EUR.

Aktuelle Dividendenausschüttung

Im Dezember 2024 schüttete das Unternehmen eine Quartalsdividende von 0,08 USD aus. Der aktuelle Kurs von 4,65 EUR liegt 35,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 29,56 Prozent unter dem Jahreshoch. Das für 2025 prognostizierte KGV beträgt 12,43.

