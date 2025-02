Krypto News: KI Agents stürzen ab, während dieser Coin 5,5 Millionen US-Dollar einsammelt

Die künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen. Es gibt Sprachassistenten wie Siri oder Gemini, Shoppingdienstleister und Streaminganbieter nutzen KI für persönliche Empfehlungen und selbst in modernen Autos ist KI zu finden. Apps wie ChatGPT schlugen im vergangenen Jahr ein und DeepSeek gelang es sogar, den Aktienmarkt zu erschüttern. Auch in der Kryptowelt ist KI längst zu finden. Kein Wunder, dass die KI Agenten und die damit verbundenen Coins Agenten in den vergangenen Wochen und Monaten zu den großen Gewinnern gehörten. Doch jetzt scheint der große Hype vorbei zu sein und der Wind wird rauer.

Marktentwicklungen machen auch vor KI Agenten nicht halt

Aktuell sieht man bei den KI-Agenten-Token vor allem eine Farbe: Rot. Virtuals Protocol verlor auf Monatssicht 65 % und notiert derzeit bei 1,13 US-Dollar. Das Projekt ai16z muss einen Verlust von 75 % hinnehmen. Der Kurs liegt derzeit bei 0,356 US-Dollar. Goatseus Maximus, also der Token, der durch einen KI Agenten entstanden ist, stürzte um 67 % ab und liegt momentan bei 0,1207 US-Dollar. Die aktuelle Marktstimmung schlägt sich auch bei diesen Token nieder und es ist fraglich, ob sich diese in den nächsten Tagen bessert.

Seitdem der US-Präsident in der vergangenen Woche die Strafzölle gegen Mexiko, Kanada und China verkündete, befindet sich der Markt in heller Aufregung. Obwohl er mittlerweile zumindest bei den Nachbarländern wieder zurückgerudert ist, sind die Anleger und Trader vorsichtig. In solchen Zeiten wird eher in vermeintlich sichere Anlagevehikel wie Gold investiert und nicht in die hochvolatilen Kryptowährungen. Diese Entwicklung schlägt sich natürlich auch bei den KI beziehungsweise KI Agenten Token nieder bei denen noch erschweren hinzukommt, dass es sich um ein relativ neues Marktsegment handelt. Eigentlich eine paradoxe Situation, denn der neue US-Präsident ließ sich noch während der Wahl als Kryptopräsident feiern und gab vollmundige Versprechen, die anscheinend doch nur Lippenbekenntnisse waren. Das aber nur am Rande bemerkt.

Können die KI Agenten Token sich wieder erholen?

Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, ob und wann die KI-Agenten-Token sich wieder erholen, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Dafür ist der Kryptomarkt einfach zu volatil, was dieser gerade in den letzten Wochen ziemlich deutlich bewiesen hat. Aber die Entwicklung schreitet voran und sobald die Leitwährung Bitcoin wieder steigt, könnte es sein, dass es auch bei diesen Token wieder steil nach oben geht. Es gibt aber, wie fast immer, die berühmte Ausnahme von der Regel. Dem KI-Agenten-Token MIND of Pepe ist es gelungen, mit seinem Presale rund 5,5 Millionen US-Dollar einzusammeln. Tendenz weiter rapide steigend.

MIND of Pepe: KI trifft auf DeFi

Mit MIND of Pepe entsteht ein KI-gestütztes Meme-Coin-Projekt, das künstliche Intelligenz mit DeFi-Technologien verbindet. Das Besondere an dieser neuen Plattform ist die hybride Funktionsweise - es werden Onchain- und Offchain-Prozesse nahtlos miteinander kombiniert. Offchain agiert der MIND-KI-Agent als intelligentes X-Konto, das durch Hive-Mind-Analysen frühzeitig Krypto-Trends erkennt - lange bevor sie im Mainstream ankommen.

Onchain bietet MIND of Pepe weit mehr als nur klassische Meme-Coin-Mechaniken. Es fungiert als Plattform für neue Projekte, verwaltet Krypto-Portfolios und interagiert mit verschiedenen DeFi-Protokollen.

Im Zentrum steht der MIND Token, der aktuell im Presale für 0,003294 US-Dollar erhältlich ist. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet (zum Beispiel Best Wallet) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen werden ebenfalls akzeptiert. Als Kirsche auf der Sahnetorte hat der MIND auch eine Stakingfunktion. Aktuell sind rund 852 Millionen Token im Staking Contract gesperrt. Der APY liegt bei 411 %.

Hier Wallet verbinden und MIND im Presale kaufen

