Anlässlich des am Montag startenden AI Action Summit in Paris hat Deepmind-Chef Demis Hassabis die jüngst erschienene KI Deepseek als "die wahrscheinlich beste Arbeit", die aus China stammt, bezeichnet. Demis Hassabis, der CEO von Google Deepmind, zollt dem chinesischen KI-Startup Deepseek, das in den vergangenen Wochen weltweit für Aufsehen gesorgt und die KI-Branche regelrecht durchgeschüttelt hat, Respekt. "Ich denke, das ist wahrscheinlich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...