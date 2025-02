Nach der Ankündigung von Giga-Projekten, der Weltausstellung 2030 und der Fußball-WM 2034 steht das Königreich vor enormen Investitionen in den Tourismus; Riad will mit einer Gastgewerbemesse der steigenden Nachfrage begegnen

Auf der 13. Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia, die vom 8. bis 10. April stattfindet, werden Aussteller aus 26 Ländern vertreten sein und den Weg zu den Zielen der Vision 2030 für den Gastgewerbesektor aufzeigen

RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 13. Ausgabe der Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia wird 2025 als eigenständige Veranstaltung zurückkehren. Sie wird als zentrale Plattform für globale Branchenführer dienen, um vom boomenden Tourismussektor Saudi-Arabiens zu profitieren und gleichzeitig zu den ehrgeizigen Zielen der Vision 2030 des Königreichs beizutragen.

Die reine B2B-Veranstaltung, die vom 8. bis 10. April im Riyadh International Convention & Exhibition Centre (RICEC) stattfindet, verzeichnet bereits eine hohe Nachfrage mit Hunderten von Ausstellern aus 26 Ländern, darunter aus der Türkei, China, Indien und Italien, und einer starken Beteiligung aus Saudi-Arabien. Zu den bestätigten großen Namen der Branche gehören RAK Porcelain, BAAL, Palatino, Technogym International, Sealy, Sleep High, Port Store, True International, Anatomy Fitness und Egyptian Porcelain.

Die Organisatoren dmg events & KAOUN International haben die Messe von ihrem bisherigen Standort neben der INDEX Saudi Arabia und der Lighting Design & Technology Expo getrennt. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Aussteller soll die Veranstaltung das beispiellose Wachstum der saudi-arabischen Gastronomiebranche besser bedienen.

"Da Saudi-Arabien seine strategische Expansion innerhalb der globalen Gastgewerbelandschaft und in Richtung seiner Ziele für Vision 2030 fortsetzt, wird die diesjährige Hotel- und Gastgewerbeausstellung voraussichtlich ein bedeutender Meilenstein sein", so Jasmeet Bakshi, Vizepräsident für Design und Gastgewerbe bei dmg events. "Da alle vier Säle im RICEC ausverkauft sind, unterstreicht die Veranstaltung das schnelle Wachstum und die Entwicklungschancen im Gastgewerbe des Königreichs."

Die saudi-arabische Hotelbranche erlebt einen beispiellosen Bauboom. Laut Knight Frank wird es im Königreich bis zum Jahr 2030 320.000 neue Hotelzimmer geben, um die 150 Millionen jährlichen Touristen zu beherbergen. Dies ist Teil des Ziels der saudischen Vision 2030, den Tourismus auf 10 Prozent des BIP zu steigern. Mehr als ein Drittel - 67 Prozent der neuen Zimmer - werden in "gehobenen" oder "Luxus"-Kategorien (4 und 5 Sterne) entstehen. Monatlich werden neue Hotelmanagement-Vereinbarungen bekannt gegeben, wobei sich die Eigentümer für ehrgeizige Renovierungen entscheiden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der spezielle Branchenfokus der Messe hat die offizielle Unterstützung der Restaurant and Café Owners Association erhalten, die über ein Netzwerk von mehr als 3.500 Gastronomen und Investoren verfügt und zahlreiche Einkäufer aus der Branche erwartet. Ahmed Alkashakri, CEO der Restaurants & Cafes Association: "Die Veranstaltung bietet beispiellose Möglichkeiten, innovative Lösungen zu erkunden, die unsere Branche voranbringen werden. Sie wird auch das immense Potenzial der Transformation des saudi-arabischen Gastgewerbes und Tourismus aufzeigen und wertvolle Einblicke und Vorteile für alle bieten."

Die Aussichten für den Sektor sind gut, angetrieben von Großprojekten und globalen Veranstaltungen wie dem Asien-Pokal 2027, der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2034 und der Weltausstellung 2030, die voraussichtlich 40 Millionen Besucher anziehen und 94,6 Milliarden US-Dollar zur saudischen Wirtschaft beitragen wird. Darüber hinaus wird die Einführung von Riyadh Air im Jahr 2025 das Wachstum mit Flügen zu über 100 Zielen auf sechs Kontinenten ankurbeln.

Die Hotel & Hospitality Expo gilt als "Tor zum saudi-arabischen Gastgewerbe" und wird voraussichtlich 8.000 Branchenexperten anziehen, die sich vernetzen, Allianzen schmieden und die neuesten Innovationen und Spitzenleistungen im gesamten Gastgewerbe-Ökosystem erkunden wollen. Die Teilnehmer werden auch die Trends und Zeitpläne für den Masterplan des saudi-arabischen Gastgewerbes durch Expertenvorträge und Podiumsdiskussionen von Führungskräften der obersten Ebene von Diriyah Company, Marriot International und Hilton, unter anderem, auf dem "Hospitality Leaders' Summit" der Messe kennenlernen. Auf der Messe werden auch die Hotel & Hospitality Awards verliehen.

dmg events ist ein führender Veranstalter von Präsenzveranstaltungen in der Region und hat seit 2011 Weltklasse-Ausstellungen im Königreich durchgeführt. Dabei nutzt das Unternehmen seine tiefen regionalen Verbindungen und sein globales Know-how, um das Wachstum der Branche zu fördern. "Die Messebranche ist untrennbar mit dem internationalen und nationalen Geschäftstourismus verbunden. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem saudischen Markt trägt dmg events seinen Teil zur Förderung der Hotelbranche bei", fügt Bakshi hinzu. "Die Hotel & Hospitality Expo steht an der Spitze dieser Wachstumsoffensive."

-ENDE-

Über die Hotel and Hospitality Expo:

Die Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia ist die führende Messe für die florierende Hotelbranche des Königreichs. Diese jährliche Veranstaltung bringt Branchenexperten, Lieferanten und Einkäufer zusammen, um die neuesten Innovationen, Trends und Lösungen zu präsentieren, die die Zukunft des Gastgewerbes prägen. Während Saudi-Arabien seinen ehrgeizigen Weg zur Vision 2030 fortsetzt, spielt die Expo eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Wachstums des Sektors. Mit einem Schwerpunkt auf luxuriöser Gastfreundschaft, Gastronomie, Design, Technologie und mehr bietet die Veranstaltung beispiellose Networking-Möglichkeiten und Einblicke von Branchenexperten. In diesem Jahr findet die Messe zum 13. Mal statt. Die Teilnehmer können die neuesten Trends und Innovationen entdecken, sich mit Branchenführern und Entscheidungsträgern vernetzen, Produkte und Dienstleistungen von globalen Anbietern beziehen, wertvolle Einblicke von Fachreferenten erhalten und Live-Demonstrationen und interaktive Ausstellungen erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thehotelshowsaudiarabia.com/

Über dmg events

dmg events ist ein führender Veranstalter von Präsenzveranstaltungen und Herausgeber von Informationsdiensten. Unser Ziel ist es, dynamische Marktplätze zu schaffen, um Unternehmen mit den richtigen Communities zu verbinden und ihr Wachstum in der sich schnell entwickelnden Landschaft von heute zu beschleunigen. Mit einer Präsenz in über 20 Ländern und der Organisation von mehr als 90 Veranstaltungen pro Jahr ist dmg events ein weltweit führendes Unternehmen in der Branche. Mit jährlich über 425.000 Teilnehmern und Delegierten organisieren wir Veranstaltungen in den Bereichen Bauwesen, Gastgewerbe, Innenausstattung und Design, Energie, Beschichtungen, Unterhaltung, Lebensmittel und Getränke sowie Transportwesen. Um unsere Kunden besser bedienen zu können, hat dmg events Niederlassungen in 10 Ländern, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Südafrika, Großbritannien, Kanada, Singapur und Indien. Durch unsere Präsenz vor Ort können wir die Marktbedürfnisse besser verstehen und Beziehungen pflegen, um unseren Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Zu unseren wichtigsten Veranstaltungen gehören die Big 5 Global, ADIPEC, Gastech, EGYPES, The Hotel Show, INDEX und The Saudi Food Show. Weitere Informationen finden Sie unter www.dmgevents.com. dmg events wurde 1989 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Daily Mail and General Trust plc (DMGT, www.dmgt.co.uk).

Über KAOUN International

KAOUN International ist ein unabhängiges Veranstaltungsunternehmen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Dubai World Trade Centre (DWTC), das gegründet wurde, um Veranstaltungen auf internationaler Ebene zu organisieren und zu verwalten. Abgeleitet vom arabischen Wort "Universum" besteht die Mission von KAOUN International darin, "grenzenlose Verbindungen" für die Branchen und Märkte zu schaffen, in denen das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde gegründet, um das 40-jährige Erbe des Event-Management-Geschäfts von DWTC zu nutzen und zukünftige Chancen im MICE-Sektor in der MENASA-Region zu fördern. KAOUN International bietet bahnbrechende Live-Erlebnisse, die solide Geschäftsbeziehungen aufbauen, Chancen schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern. Dabei baut das Unternehmen auf dem umfangreichen Portfolio von DWTC an Geschäfts- und Verbraucherveranstaltungen auf, die mehrere Sektoren abdecken, darunter Technologie, Lebensmittel und Gastgewerbe, Nachhaltigkeit, Rundfunk und Satellit, Automobil, Talententwicklung und Freizeitschifffahrt.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d4c9110-5341-4635-b5fd-5d8703f75512

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ec7e204-7ccb-482c-8de3-a946f14406e1