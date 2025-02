Neue Maßstäbe bei der Zuverlässigkeit von Druckluft, Energiekosten und variablem Durchfluss

Mit einem bedeutenden Fortschritt für die industrielle Druckluftherstellung kündigte Elgi Equipments (BSE: 522074; NSE: ELGIEQUIP), einer der weltweit führenden Hersteller von Druckluftkompressoren mit über 64 Jahren Erfahrung im Bereich Druckluft, heute die Einführung seiner bahnbrechenden Druckluftstabilisierungstechnologie an. Das STABILISOR-System wurde entwickelt, um die Funktionsweise von Kompressoren in Anlagen mit dynamischem Druckluftbedarf zu revolutionieren. Es zielt darauf ab, die seit langem bestehenden Herausforderungen instabiler Kompressorleistung, Ineffizienz und übermäßigen Verschleißs durch häufige Lade-/Entladezyklen zu bewältigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250204756828/de/

Patented Technologie zur Stabilisierung von Druckluft (Graphic: Elgi Equipments)

In industriellen Umgebungen ist die Lücke zwischen der Kompressorkapazität und dem Druckluftbedarf der Anlage von Natur aus dynamisch. Diese Schwankungen führen zu häufigen Ein- und Ausschaltvorgängen, die den Kompressor destabilisieren und kritische Durchfluss- und Kinematikkomponenten beeinträchtigen. Traditionelle Lösungen wie die Vergrößerung des Speichervolumens, die Änderung der Ein- und Ausschaltdrücke oder der Einbau von Frequenzumrichtern (VFDs) greifen oft zu kurz und führen zu neuen Ineffizienzen oder höheren Betriebskosten.

"Das STABILISOR-System verwendet ein neuartiges Prinzip, das als "Recirculate and Recover" (Rückführung und Rückgewinnung) bezeichnet wird und die Kompressorkapazität durch kontrollierte Rückführungs- und Rückgewinnungstechniken nahtlos an den Druckluftbedarf der Anlage anpasst. Durch die Stabilisierung der Luftströme innerhalb des Systems minimiert das STABILISOR-System die Be- und Entladezyklen, sorgt für eine längere Lebensdauer der Geräte, optimiert den Energieverbrauch und erzielt bei typischen Anwendungen Energieeinsparungen von bis zu 15 %, während gleichzeitig Systemineffizienzen reduziert werden und eine überlegene Leistung bei unterschiedlichen Nachfragemustern aufrechterhalten wird. Mit seinem energieeffizienten Design und dem Potenzial, den Verschleiß zu reduzieren, steht der STABILISOR im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen. Die Umsetzung in Industrieanlagen stellt einen Wandel hin zu umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Fertigungsprozessen dar", sagte Dr. Jairam Varadaraj, Managing Director, Elgi Equipments Ltd

Dr. Venu Madhav, Director, Technology, Elgi Equipments Ltd, sagte: "Das STABILISOR-System verwendet präzisionsgefertigte Progressiv- und Schaltventile, um überschüssige Kapazität innerhalb des Systems umzuwälzen. Dieses System nutzt Stabilisierungszonen und Niederdruck-Rückgewinnungstechniken, um den Druckluftstrombedarf dynamisch auszugleichen, Energieverluste zu minimieren, indem Druckpunkte mit minimalen Unterschieden angesteuert werden, und gleichzeitig die Gesamtzuverlässigkeit des Systems zu maximieren."

Um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, wird das STABILISOR-System 2025 in Indien und weltweit in zwei Versionen erhältlich sein:

Light-Version: Für den Einsatz vor Ort konzipiert, energiesparend und zuverlässig.

Heavy-Version: Werksseitig montiert für überlegene Energieeinsparungen und umfassende Stabilität.

Das innovative Design und die Steuerungsmethode des STABILISOR wurden weltweit patentiert und gelten als bahnbrechende Weiterentwicklung in der Drucklufttechnologie. Weitere Informationen zu den fortschrittlichen Druckluftlösungen von ELGi finden Sie unter www.elgi.com.

Über ELGi: Elgi Equipments Limited ist ein weltweit tätiger Hersteller von Druckluftkompressoren, der für sein umfangreiches Sortiment an innovativen und technologisch fortschrittlichen Druckluftsystemen bekannt ist. ELGi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Produktivität seiner Kunden zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Zu diesem Zweck bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Palette an Druckluftlösungen, die darauf ausgelegt sind, die Energieeffizienz zu steigern und eine überlegene Leistung zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.elgi.com.

FOLGEN SIE UNS AUF UNSEREN GLOBALEN PLATTFORMEN FÜR ALLE ENTWICKLUNGEN UND NEUIGKEITEN

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250204756828/de/

Contacts:

Anya Geraldine D'Souza

Vice President, Global Marketing, Elgi Equipments Limited

anya@Elgi.com