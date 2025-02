NEW YORK, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Mitteilung, in der sie behauptet, dass TWAAO in Frankfurt ohne Genehmigung Finanz-, Wertpapier- und Krypto-Dienstleistungen anbietet. TWAAO nimmt diese Angelegenheit sehr ernst und möchte seinen Nutzern eine detaillierte Klarstellung zu seinen regulatorischen Qualifikationen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geben.

TWAAOs globale regulatorische Zulassungen

TWAAO wurde 2019 in den USA gegründet und ist eine innovative Krypto-Handelsplattform. TWAAO hält sich konsequent an das Prinzip der legalen und konformen Geschäftstätigkeit und stellt stets die Interessen der Nutzer in den Mittelpunkt. Das Unternehmen verfügt über mehrere behördliche Genehmigungen international renommierter Finanzaufsichtsbehörden, darunter unter anderem:

MSB-Lizenz in den USA



TWAAO besitzt eine von FinCEN ausgestellte MSB-Lizenz, die legale Kryptowährungsgeschäfte unter den regulatorischen Standards der USA ermöglicht.

MSB-Lizenz in Kanada



Mit der Registrierung bei FINTRAC bestätigt die kanadische MSB-Lizenz von TWAAO die Einhaltung internationaler Vorschriften.

SEC-Lizenz der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde



Als bei der SEC registrierte Krypto-Plattform hält sich TWAAO an die Wertpapiergesetze und gewährleistet eine sichere und transparente Investitionsumgebung.

Hintergrund der BaFin-Meldung

Die BaFin-Warnung bezieht sich primär auf Handelsplattformen, die noch nicht den lokalen Registrierungsvorschriften in Deutschland entsprechen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Plattformen illegal sind. Auch andere große Handelsplattformen wie Binance, Bybit und Plus500 wurden in ähnlicher Weise erwähnt. TWAAO verfügt über mehrere internationale behördliche Genehmigungen, die seine Konformität mit den globalen Finanzvorschriften belegen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in aktivem Austausch mit den zuständigen Behörden, um die spezifischen Anforderungen in Deutschland zu verstehen und die notwendigen Registrierungsprozesse voranzutreiben, um eine vollständige Konformität mit den lokalen Vorschriften sicherzustellen.

Verpflichtung zu Rechtmäßigkeit, Compliance und Nutzerorientierung

TWAAO wird die regulatorischen Anforderungen der BaFin als Chance nutzen, um sein rechtliches und regulatorisches System weiter zu verbessern und somit die Stabilität des Plattformbetriebs und die Sicherheit der Nutzerinteressen zu gewährleisten. TWAAO verpflichtet sich, sich den unterschiedlichen Regulierungsanforderungen weltweit anzupassen und seinen Betrieb stets im Einklang mit geltenden Vorschriften fortzuführen, um ein sicheres, transparentes und regelkonformes Handelsumfeld für seine weltweiten Nutzer zu schaffen.

Wir danken unseren globalen Nutzern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. TWAAO wird weiterhin am Grundsatz "Nutzer an erster Stelle" festhalten und sich dafür einsetzen, eine vertrauenswürdige und international anerkannte Krypto-Handelsplattform aufzubauen.