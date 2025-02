Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica setzt auf gezieltes Know-how: Marc Escher wird neuer Chief Financial Officer



10.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 10. Februar 2025 -Helvetica freut sich, die Ernennung von Marc Escher zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt zu geben. Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht Helvetica ihren strategischen Fokus auf finanzielle Stabilität, nachhaltiges Wachstum und operative Qualität. Der Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG hat Marc Escher (56) per 1. Februar 2025 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat den Personalentscheid bereits genehmigt. Marc Escher tritt die Nachfolge von Peter R. Vogel an, welcher Helvetica Ende Februar 2025 verlässt. Marc Escher verfügt langjährige Expertise und umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Controlling und strategische Unternehmensführung. Vor seinem Wechsel zu Helvetica war er in leitenden Positionen im Finanzwesen, bei Beratungsunternehmen und für Immobilienanlagen tätig, wo er erfolgreich Finanzstrategien implementierte und so eine nachhaltige Wertsteigerung erzielte. In seiner neuen Rolle als CFO bei Helvetica wird Marc Escher die finanzielle Steuerung der Helvetica Fonds weiterentwickeln und massgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der Anlage- als auch Unternehmensstrategie beitragen. Sein Fokus liegt auf der Optimierung der Finanzprozesse, der Sicherstellung einer soliden Kapitalstruktur sowie der Unterstützung des Fondswachstums im Einklang mit den ESG-Prinzipien von Helvetica. Marc Giraudon, CEO von Helvetica, kommentiert: «Wir freuen uns, Marc Escher als neuen CFO in unserem Führungsteam willkommen zu heissen. Seine Fachkompetenz, seine analytische Stärke und seine strategische Denkweise werden unsere Finanzorganisation weiter stärken und die nachhaltige Entwicklung von Helvetica und ihren Produkten massgeblich vorantreiben.» Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Helvetica sprechen an dieser Stelle Peter R. Vogel ihren herzlichen Dank für sein Engagement und seine Leistungen in der Funktion als CFO seit 2019 aus. Medienkontakt Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

