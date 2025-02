DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERPLÄNE - Die Steuerpläne von CDU, FDP und AfD reißen große Löcher in den Staatshaushalt, die sich auch nicht durch stärkeres Wachstum schließen lassen. Das geht aus einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach würden die Steuerversprechen der Union das Staatsdefizit um 2,5 Prozent, die Pläne von FDP und AfD um mehr als 4 Prozent hochtreiben. Während sich laut DIW die Steuermindereinnahmen bei den SPD-Vorschlägen nur auf 11,4 Milliarden Euro belaufen, würden die Pläne von FDP und AfD zu Mindereinnahmen von über 180 Milliarden führen, die der Union von 111 Milliarden. (Handelsblatt)

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Vor dem "AI Action Summit", einem Gipfel zur Künstlichen Intelligenz (KI) in Paris an diesem Montag, geben sich Vertreterinnen und Vertreter aus der europäischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kämpferisch. Der Tenor: Europa könne im KI-Rennen nach wie vor punkten, auch wenn die USA und China die Schlagzeilen beherrschten. Der Vorstandschef des französischen Rüstungs- und Digitalkonzerns Thales, Patrice Caine, sagte im Gespräch mit dem Handelsblatt, dass Europa vor allem in sensiblen Bereichen wie der Verteidigung vorausgehen könne. "Wir werden mit ChatGPT nicht die Welt retten", so Caine. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will sich mit dem "AI Action Summit" an die Spitze der Bewegung für einen europäischen Weg beim Thema Künstliche Intelligenz stellen. (Handelsblatt)

