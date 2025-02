Der DAX hat am Freitag zunächst bei 21.945,31 Zählern ein neues Rekordhoch markieren können, bevor ihm die Luft ausging. Am Ende verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 21.787,00 Punkten ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche dürfte die Marke von 22.000 Zählern auch erst einmal unangetastet bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen kaum verändert im Vergleich zum Freitagsschluss bei 21.787 Punkten.Im Blickfeld bleiben weiterhin die Zollentwicklungen ...

