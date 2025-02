Beyond Oil unterzeichnet nächsten 5-Jahres Vertrag!

Anzeige / Werbung

Über 90?% weniger Schadstoffe im Frittieröl, 30 Arbeitsstunden pro Monat weniger Zeitaufwand, 50?% weniger Kundenbeschwerden und gleichzeitig um 50?% reduzierte Kosten.

Nachdem Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3) bereits riesige Deals in den USA, Australien, Frankreich und Osteuropa abgeschlossen hat - über 26 Tonnen des "Magic Powder" wurden in den letzten Wochen ausgeliefert und bezahlt - verkündet das Unternehmen, am Freitag nach Börsenschluss, nun den nächsten Meilenstein: Einen 5-Jahres-Vertrag mit einem schwedischen Unternehmen.

Breaking News: Beyond Oil Expands into Sweden with 5-Year Distribution Agreement

Beyond Oil Ltd.* (WKN: A3DLW3), ein Food-Tech-Innovationsunternehmen, das sich der Reduzierung der mit frittierten Lebensmitteln verbundenen Gesundheitsrisiken bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten, Minimierung von Abfällen und Verbesserung der Nachhaltigkeit verschrieben hat, freut sich, eine Vertriebsvereinbarung mit Click Lab AB für den Vertrieb des Ölfiltrationsprodukts von Beyond Oil in Schweden bekannt zu geben.

Gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung wird Click Lab AB als Vertriebshändler von Beyond Oil für nicht zu einer Kette gehörende Restaurants und lokale Ketten fungieren, die keine Filtermaschinen verwenden. Die Partnerschaft soll Restaurants dabei helfen, die Haltbarkeit von Öl zu verlängern, die Qualität der Lebensmittel zu verbessern und Abfälle zu reduzieren. Damit steht sie im Einklang mit dem weltweiten Vorstoß zu nachhaltigeren Praktiken in der Lebensmittelindustrie.