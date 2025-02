FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Am Gesamtmarkt bleibt am Montag, anders als vor einer Woche, ein Zoll-Gewitter nach den neuen Plänen von Donald Trump wohl aus. Europäische Stahlwerte erwischt es vorbörslich jedoch heftig. Vor allem Thyssenkrupp rutschten auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise über 8 Prozent unter ihren Freitagsschluss auf Xetra. ArcelorMittal weiteten ihre Gewinnmitnahmen um gut 4,5 Prozent aus.

Der US-Präsident will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die USA sind ein durchaus bedeutsamer Exportmarkt für die deutsche Stahlindustrie. Rund 80 Prozent der Stahlausfuhren aus Deutschland gehen aber in andere EU-Länder.

Beim Stahlhändler Klöckner & Co reagierte der Kurs am Montagmorgen weniger stark. Vorbörslich ging es hier um bis zu 3,5 Prozent bergab nach einer zweitägigen Kursrally. Etwa ein Fünftel hatte der Kurs des SDax -Mitglieds zuletzt zugelegt./ag/tih

