Thyssenkrupp droht die Zollpeitschte in den USA. Donald Trump kündigte Strafzölle in Höhe von 25 % an. Nokia tauscht die Führungsspitze aus. Pekka Lundmark hat die Wende nicht geschafft und wird zum 01. April durch einen Intel-Manager ersetzt. T-Mobile US stopft die Löcher. In Zusammenarbeit mit Starlink wird die amerikanische Mobilfunktochter der Deutschen Telekom die großen Funklöcher in den ruralen Regionen schließen.Der Aktienhandel in Asien startet volatil in die neue Börsenwoche. Anfänglich rutschten die chinesischen ...

