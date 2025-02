Hannover (ots) -Die IT-Sicherheitskonferenz secIT by heise (https://secit-heise.de/)öffnet vom 18. bis 20. März 2025 im Hannover Congress Centrum ihre Tore. Mit vier Vortragsbühnen, Workshops und einer Ausstellung bietet die Kongressmesse Unternehmen praktische Lösungen für aktuelle Herausforderungen der IT-Sicherheit. Ein Schwerpunkt liegt auf der neuen EU-Richtlinie NIS2, deren Umsetzung gerade verschoben wurde.Die von den Redaktionen c't, heise security und iX kuratierte Konferenz setzt auf praxisnahe Wissensvermittlung. "Die von uns ausgewählten Referenten vermitteln ihr Know-how kompetent und verständlich", betonen c't-Redakteur Dennis Schirrmacher und iX-Redakteurin Ute Roos, die Mitglieder der Konferenzleitung sind. Thematisch reicht das Spektrum von der Ransomware-Abwehr über Zero Trust bis zur Cloud-Sicherheit.Besondere Aufmerksamkeit gilt der NIS2-Richtlinie, die rund 30.000 deutsche Unternehmen direkt betrifft. Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker wird in seinem Vortrag erläutern, warum es keinen "Heiligen Gral" für die NIS2-Compliance geben kann. Die Richtlinie verpflichtet erstmals auch die Geschäftsführung direkt zur Verantwortung für die IT-Sicherheit und fordert Mitarbeiterschulungen.Darüber hinaus gibt es auch eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zu diesem komplexen Thema. Expertinnen und Experten beleuchten Fragen nach der Sicherheit und Effektivität der Maßnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Auch das Regulierungschaos, die damit verbundene Orientierungslosigkeit und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene werden angesprochen.In ganztägigen Workshops am 18. März können sich Teilnehmer intensiv mit Themen wie der Härtung von Windows-Infrastrukturen oder dem Schutz von M365 beschäftigen. "Admins erhalten hier direkt umsetzbare Fakten für mehr Sicherheit in Unternehmen", erklärt Dennis Schirrmacher. Auch die Wiederherstellung nach Cyberangriffen wird praxisnah behandelt. Halbtägige Workshops gibt es zudem am 19. und 20. März.Frühbucher profitieren bis zum 15. Februar von vergünstigten Eintrittspreisen: Das Tagesticket kostet dann 79 statt 99 Euro, das Dauerticket 119 statt 139 Euro. Die Workshops müssen separat gebucht werden. In der begleitenden Ausstellung präsentieren Partner ihre aktuellen IT-Security-Lösungen.Weitere Informationen gibt es auf der Website: https://secit-heise.de/programmJournalisten und Journalistinnen, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich in der Pressestelle von heise akkreditieren. Gern vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteurinnen.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/5967240