© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

Über seinen Hedgefonds Pershing Square hat Starinvestor Bill Ackman eine Beteiligung an Uber erworben. Die Aktie ist in der Folge stark gestiegen.Seit Jahresbeginn hat der Hedgefonds Pershing Square schrittweise Anteile gekauft und hält nun 30,3 Millionen Aktien, teilte Ackman auf der Plattform X mit. [twitter]1887900916734738888[/twitter] "Wir glauben, dass Uber eines der am besten geführten und hochwertigsten Unternehmen der Welt ist", schrieb Ackman. Und weiter: "Bemerkenswerterweise kann es immer noch mit einem massiven Abschlag auf seinen inneren Wert erworben werden. Diese günstige Kombination von Attributen ist extrem selten, insbesondere für ein Unternehmen mit hoher …