DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf knapp im Minus. Der März-Kontrakt verliert 4 Ticks auf 133,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,49 Prozent und das Tagestief bei 133,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.178 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,87 Prozent. Im Anleihehandel hat sich an der Erwartung einer weiteren Zinssenkung der Europäischen Zentralbank auf der Sitzung im März nach den jüngsten Daten kaum etwas geändert. Spannender ist es momentan in den USA.

Sollten dort Zölle in größerem Stil eingeführt werden, könnte das nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba das Inflationsziel der Fed in Gefahr bringen. Informationen über die Geldpolitik liefert Fed-Chef Jerome Powell an diesem Mittwoch bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress. Es ist davon auszugehen, dass er die abwartende Haltung der US-Notenbank bestätigt und sich von der Trump-Administration nicht unter Druck setzen lässt, die wohl ein niedrigeres Zinsniveau favorisiert.

February 10, 2025 02:52 ET (07:52 GMT)

